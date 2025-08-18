El laboratorio implicado en la intoxicación que provocó cerca de 90 muertes en el país, también había comercializado meses atrás dopamina y propofol inyectables sin los controles de trazabilidad exigidos por la ANMAT.

Ads

En febrero, el organismo prohibió la distribución y uso de los productos al detectar que no estaban inscriptos en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) y podían ser “ilegítimos o falsificados”. Entre ellos se encontraban ampollas de Propofol HLB inyectable de 10, 20 y 5 ml, además de dos lotes de Dopamina HLB de 40 y 100 mg.

Puede interesarte

La falta de etiquetas de trazabilidad impide reconstruir la cadena de distribución y confirmar la legitimidad de los medicamentos. Según el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), el episodio fue categorizado con nivel “crítico” y prioridad “alta” en el tratamiento.

Ads

El propofol es un anestésico de uso extendido en quirófanos y terapias intensivas por su rápida acción, mientras que la dopamina es utilizada para funciones neurológicas y motrices. Su circulación en condiciones irregulares representa un riesgo directo para los pacientes.

Puede interesarte

Las autoridades investigan además si la ausencia de controles permitió el desvío de ampollas al mercado negro. Desde ANMAT señalaron que el laboratorio deberá presentar documentación respaldatoria de toda la distribución realizada.

Ads

La crisis sanitaria derivada del fentanilo contaminado expone la vulnerabilidad en los mecanismos de control de medicamentos y pone bajo la lupa a la cadena farmacéutica, con posibles consecuencias judiciales y políticas de gran alcance.

Fuente: TN