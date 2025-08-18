Fentanilo contaminado: investigan al laboratorio por vender también dopamina y propofol falsificados
HLB Pharma Group, señalado por la tragedia que dejó casi 90 muertos, había sido denunciado meses atrás por la venta de medicamentos sin trazabilidad. La ANMAT retiró varios lotes del mercado y advirtió un “riesgo crítico” para la salud pública.
El laboratorio implicado en la intoxicación que provocó cerca de 90 muertes en el país, también había comercializado meses atrás dopamina y propofol inyectables sin los controles de trazabilidad exigidos por la ANMAT.
En febrero, el organismo prohibió la distribución y uso de los productos al detectar que no estaban inscriptos en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) y podían ser “ilegítimos o falsificados”. Entre ellos se encontraban ampollas de Propofol HLB inyectable de 10, 20 y 5 ml, además de dos lotes de Dopamina HLB de 40 y 100 mg.
La falta de etiquetas de trazabilidad impide reconstruir la cadena de distribución y confirmar la legitimidad de los medicamentos. Según el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), el episodio fue categorizado con nivel “crítico” y prioridad “alta” en el tratamiento.
El propofol es un anestésico de uso extendido en quirófanos y terapias intensivas por su rápida acción, mientras que la dopamina es utilizada para funciones neurológicas y motrices. Su circulación en condiciones irregulares representa un riesgo directo para los pacientes.
Las autoridades investigan además si la ausencia de controles permitió el desvío de ampollas al mercado negro. Desde ANMAT señalaron que el laboratorio deberá presentar documentación respaldatoria de toda la distribución realizada.
La crisis sanitaria derivada del fentanilo contaminado expone la vulnerabilidad en los mecanismos de control de medicamentos y pone bajo la lupa a la cadena farmacéutica, con posibles consecuencias judiciales y políticas de gran alcance.
Fuente: TN
