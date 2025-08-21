Un informe del Instituto Malbrán fue clave para acelerar la detención de Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, y otros responsables, por la producción de fentanilo contaminado que provocó -hasta el momento- más de 90 muertes. Las detenciones, ordenadas por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, se llevaron a cabo este miércoles en el marco de una investigación liderada por la fiscal María Laura Roteta y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias.

El informe del Instituto Malbrán señaló graves irregularidades en la producción de los lotes de fentanilo HLB 31202 y 31244, destacando “riesgos significativos que comprometerían la calidad y seguridad del producto”. Los científicos identificaron un proceso de producción “poco robusto e inconsistente”, con fallas en el sellado de las ampollas que aumentaban progresivamente.

“La práctica de someter las unidades a múltiples inspecciones para rescatar las rechazadas inicialmente demuestra que la calidad del proceso de llenado y cierre fue deficiente”, explicaron, advirtiendo que “un defecto de mal cierre compromete la esterilidad del producto, representando un peligro directo para el paciente”.

Además, el informe reveló problemas en las condiciones de trabajo, como turnos de casi ocho horas continuas del personal en áreas asépticas, una práctica cuestionable según estándares farmacéuticos. También se detectaron fallas en el control de calidad, con ensayos de esterilidad que analizaban múltiples lotes simultáneamente, lo que “invalida el ensayo, ya que impide la trazabilidad e introduce un alto riesgo de resultados falsos negativos”.

El estudio identificó la presencia de bacterias peligrosas, como Ralstonia mannitolilytica y Klebsiella pneumoniae MBL NDM-5, esta última multirresistente a antibióticos y capaz de causar infecciones mortales en pacientes críticos. Las bacterias halladas en las ampollas coincidían genómicamente con las detectadas en pacientes infectados, confirmando la relación directa con los decesos.

Entre los detenidos, además de García Furfaro, se encuentran Diego y Damián García, Olga Luisa Arena, Nilda Furfaro, Javier Tchukran, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio, José Antonio Mairorano, Horacio Tallarico y Rodolfo Labrusciano, vinculados a la dirección y operación de HLB Pharma y el laboratorio Ramallo. El abogado de García Furfaro, Gastón Marano, trasladó a su cliente a Ezeiza tras enterarse de la orden de detención mientras asistía a los tribunales de Comodoro Py por otra causa.

