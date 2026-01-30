La Justicia Federal confirmó que 111 personas murieron por la administración de fentanilo contaminado, tras finalizar el análisis de 159 casos evaluados durante la Feria Judicial. El informe fue elaborado por el Juzgado Federal a cargo de Ernesto Kreplak y enviado en las últimas horas al Cuerpo Médico Forense.

El relevamiento permitió establecer que, además de las 111 víctimas fatales, otras 48 personas sobrevivieron al consumo del opioide adulterado. El trabajo incluyó la revisión de historias clínicas y documentación médica recopilada en distintos puntos del país.

Desde el entorno de la causa indicaron que el personal del Cuerpo Médico Forense estudiará ahora las muestras recibidas y, en caso de ratificarse los resultados, podría agravarse la situación judicial de los 14 procesados y detenidos en el expediente, entre ellos Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.

“Se trata de un trabajo de depuración muy grande que se hizo durante el receso”, señaló una fuente allegada a la investigación judicial.

García Furfaro es considerado “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales” por provocar los fallecimientos de 20 personas, “en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor”.

Según la acusación, el empresario habría intervenido junto a otros 16 integrantes de los laboratorios mediante “la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta” del lote 31202 del opioide, destinado al uso público sanitario y cuya orden de producción fue emitida el 16 de diciembre de 2024.

El expediente sostiene que “las adulteraciones de la sustancia medicinal consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabricación caracterizado por múltiples falencias, entre ellas muchas críticas, respecto de lo cual existieron pluralidad de alertas que no fueron atendidas”.

Además del dueño de HLB Pharma, también fueron procesados Diego Hernán García, Nilda Furfaro, Javier Martín Tchukrán, José Antonio Maiorano y Carolina Ansaldi, quienes se encuentran detenidos en el complejo penitenciario de Marcos Paz. Sin prisión preventiva, fueron procesados María Victoria García, Wilson Daniel Pons, Adriana Iudica, Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar, Rocío del Cielo Garay, Edgardo Gerardo Antonio Sclafani y Eduardo Darchuk, con prohibición de salida del país, inhibición general de bienes y obligación de presentaciones periódicas ante la Justicia.

El juzgado prevé elevar la causa a juicio a mediados de este año. Así lo anticipó el juez Ernesto Kreplak en noviembre, durante su exposición ante la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, cuando explicó que el objetivo era consolidar un número definitivo de víctimas fatales y no fatales para avanzar con la instancia judicial correspondiente.

En paralelo, los familiares de las víctimas continúan reclamando justicia y condenas para los responsables de lo que consideran la peor crisis sanitaria del país vinculada a la inoculación de un opioide adulterado con bacterias. En los más de seis meses de investigación, se realizaron tres marchas en las ciudades de La Plata y Rosario para visibilizar el reclamo y mantener vigente la memoria de las víctimas.

Fuente: con información de DIB