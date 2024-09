La víctima fue identificada como María Molares, la cual los oficiales la encontraron en su domicilio en la calle Newton al 3300 con una sábana tapando su rostro y con golpes en todo el cuerpo.

Además, los investigadores detallaron: “Es un hecho horrible, hacía rato que no veía algo semejante”. El cuerpo fue encontrado por la hija de la víctima, la cual rápidamente acudió a los oficiales, ya que decidió visitar la casa de su mamá tras no saber nada de ella desde el día anterior, ya que no respondía llamadas ni mensajes.

Los agentes explicaron que Molares yacía al costado de su cama, con la parte inferior desnuda y signos de haber sido abusada sexualmente. Además, una sábana cubría su cabeza, alrededor de la cual había manchas de sangre, y faltaban pertenencias personales de ella como su teléfono celular.

Como consecuencia, la fiscal Luisa Pontecorvo, titular de la Fiscalía Nº 3 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, dispuso la presencia de la Policía Científica en el lugar para el levantamiento de huellas y la revisión de cámaras de seguridad para identificar al atacante.

Por último, se solicitó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que constate los movimientos del teléfono de la víctima, sus comunicaciones, geolocalización e impacto de las antenas.

