Averiguan la causa de muerte de una mujer en el barrio Ameghino
La víctima, de 35 años, fue trasladada al centro de salud, pero llegó sin vida. La Policía Científica trabaja en el lugar.
La muerte de una mujer de 35 años este viernes en el barrio Ameghino, esta siendo investigada por la fiscal Florencia Salas, de acuerdo informaron fuentes oficiales a este medio.
El hecho ocurrió en la zona de Amaya entre Chacabuco y Maipú, donde, según los primeros datos, sus propios familiares intentaron auxiliarla y la trasladaron de urgencia al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Ameghino. A pesar de los esfuerzos, la mujer llegó sin vida al centro de salud.
La Policía Científica trabaja en el lugar para recolectar pruebas y avanzar con la investigación. Las autoridades aún no brindaron detalles sobre un posible agresor ni confirmaron si hay personas detenidas.
