La muerte de una mujer de 35 años este viernes en el barrio Ameghino, esta siendo investigada por la fiscal Florencia Salas, de acuerdo informaron fuentes oficiales a este medio.

Ads

El hecho ocurrió en la zona de Amaya entre Chacabuco y Maipú, donde, según los primeros datos, sus propios familiares intentaron auxiliarla y la trasladaron de urgencia al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Ameghino. A pesar de los esfuerzos, la mujer llegó sin vida al centro de salud.

La Policía Científica trabaja en el lugar para recolectar pruebas y avanzar con la investigación. Las autoridades aún no brindaron detalles sobre un posible agresor ni confirmaron si hay personas detenidas.

Ads

Ads