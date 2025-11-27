La audiencia de cesura para conocer las penas a los acusados hallados culpables por el femicidio de Cecilia Stryzsowski en la provincia de Chaco, continúa este jueves.

El Clan Sena pidió la nulidad del veredicto, a la vez que César solicitó que la mamá de la víctima sea investigada por falso testimonio.

Este jueves, desde las 09.00, se da inicio a la segunda audiencia de cesura en la sala de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, donde la fiscalía, querella y defensa seguirán con el dictamen de planteamientos ante la jueza Dolly Fernández.

Los defensores Celeste Segovia, Celeste Ojeda, Elena Puente y Ricardo Osuna pidieron ante la magistrada que se declare nulo el veredicto dictado por el jurado popular por falencias en el proceso.

Mientras que la Fiscalía y la querella, solicitaron ante el tribunal que las nulidades presentadas por las defensas no sean tomadas en cuenta.

Otro punto expuesto en la jornada del miércoles fue el requerimiento de la defensa de César Sena de que se investigue a Gloria Romero, mamá de la víctima, por falso testimonio.

