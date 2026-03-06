Felipe Fort desfiló en la BAFWEEK con un look en homenaje a Ricardo Fort
Felipe Fort participó de la Buenos Aires Fashion Week (BAFWEEK), donde desfiló para la marca Bullbenny junto al streamer Mernuel.
Durante su paso por la pasarela, el joven lució un outfit llamativo que incluyó una campera roja con la imagen de su padre, Ricardo Fort.
El look también estuvo acompañado por camisa blanca abierta, pantalón estampado y distintos accesorios, en un estilo que recordó al del recordado “Comandante”. La presencia de Felipe en el evento generó repercusión entre los asistentes y en redes sociales.
