Se disputó una nueva jornada del Torneo Federal A, en el marco del denominado “fin de semana federal”, y los equipos lograron sumar puntos con rendimientos dispares en la tercera fecha.

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Alvarado:

Por un lado, Alvarado igualó 0 a 0 en su visita a Sol de Mayo de Viedma, en un encuentro que, por desarrollo, terminó siendo favorable para el conjunto marplatense. El equipo rionegrino contó con las situaciones más claras, especialmente en un primer tiempo donde Alvarado prácticamente no generó peligro.

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El trámite fue parejo y con escasa creatividad en el mediocampo. A Sol de Mayo le faltó profundidad para capitalizar sus avances, mientras que Alvarado no logró imponer condiciones ni sostener la iniciativa. En el complemento, el partido ganó en intensidad: el local arriesgó más y dejó espacios que el “Torito” supo aprovechar para generar algunas aproximaciones, incluso con viento en contra. El empate, en ese contexto, se valoró como positivo.

Circulo deportivo:

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En tanto, Círculo Deportivo se recuperó de la derrota sufrida ante Villa Mitre y consiguió un importante triunfo como local al imponerse 2 a 1 sobre Germinal de Rawson, por la tercera fecha de la Zona 4. El equipo de Otamendi construyó la victoria en un muy buen primer tiempo.

El primer gol llegó a los 19 minutos,de “palomita” Quimey Marín tras un destacado centro de Sasso. Luego, a los 41, Imanol Iriberri amplió la ventaja desde el punto penal. En el complemento, Germinal reaccionó dentro de sus limitaciones y encontró el descuento a diez minutos del final mediante una pelota parada que Ríos.

Kimberley:

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Por su parte, Kimberley no pudo pasar del empate y dejó escapar una buena oportunidad de sumar de a tres. El equipo marplatense reunió cuatro de seis puntos en sus últimas presentaciones, aunque en este encuentro pagó caro no haber trasladado su superioridad al resultado.

Si bien generó las situaciones más claras, no logró concretarlas. Santamarina, con poco volumen ofensivo, inquietó con remates de media distancia de Chávez y Di Carlo. En el complemento, el conjunto visitante prácticamente no atacó, pero Kimberley tampoco encontró la eficacia necesaria para romper el cero.

En cuanto a las posiciones, Kimberley se ubica tercero en la Zona D con cinco puntos, Alvarado marcha cuarto con cuatro unidades, mientras que Círculo Deportivo suma tres puntos y se posiciona sexto, con un partido menos.

El domingo 12 habrá duelo marplatense: Alvarado recibirá a Kimberley en el José María Minella, mientras que Círculo Deportivo visitará a Santamarina en Tandil.

