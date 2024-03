Luego de la confirmación del “Mago” David Ramírez como nuevo entrenador, Círculo arrancó el armado del plantel y oficializó sus primeras tres incorporaciones para la temporada 2024 del Torneo Federal A: Abel Méndez, Fabián Monserrat y Lucas Jofré.

Méndez, de 31 años, es un delantero nacido en San Miguel de Tucumán con conocimiento de la categoría por sus pasos por San Jorge de su provincia, tres etapas en Crucero del Norte y una temporada en Olimpo de Bahía Blanca.

Además, jugó en tres equipos de Bolivia (Aurora, The Strongest y San José), en Guillermo Brown de Madryn en la Primera Nacional, y el último semestre vistió la camiseta de Real Estelí de Nicaragua, donde consiguió el subcampeonato de la Copa Centroamericana.

Según se indicó, es diestro y puede jugar de extremo o mediocampista por cualquiera de las dos bandas.

Monserrat, también de 31, es un jugador rosarino que debutó en Primera en Independiente de Avellaneda y disputó 30 encuentros en la máxima categoría del fútbol argentino. Llega a Círculo tras dos muy buenos años en el fútbol de Nicaragua, donde fue campeón del Torneo Apertura y Clausura con Real Estelí, además de ser subcampeón de la Copa Nicaragua y la Copa Centroamericana, con casi 50 partidos en dos temporadas.

Además de los clubes mencionados, vistió las casacas de Crucero del Norte en su paso por Primera División, Venados de México, Atlanta, Guillermo Brown de Puerto Madryn y Talleres de Remedios de Escalada.

Su posición natural es mediocampista por derecha o interior. “Se caracteriza por su buena técnica, pase y le gusta llegar al área rival, con un interesante remate de media distancia”, informaron desde Círculo.

Finalmente, Jofré es un mediocampista sanjuanino de 27 años, que jugó el último Regional Amateur con Desamparados de San Juan para no quedarse parado, pero viene de disputar la Primera Nacional con Villa Dálmine. Surgido de San Martín de San Juan, hizo la mayor parte de su carrera en el Torneo Federal A, con dos etapas en Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y una en Chaco For Ever, con quien logró el ascenso a la Primera Nacional.