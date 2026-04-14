Círculo Deportivo de Otamendi recibirá a Alvarado este sábado a las 15:00 en el estadio Guillermo Trama, por la 5ª fecha del Torneo Federal A, en un partido que se disputará únicamente con público local y bajo un estricto operativo de seguridad.

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Desde la institución local confirmaron que no habrá venta de entradas para visitantes ni público neutral. “Es obligatorio concurrir con DNI porque se aplicará el programa Tribuna Segura”, indicaron, y adelantaron que informarán detalles sobre la venta de localidades para socios y simpatizantes.

Por su parte, desde Alvarado señalaron que la medida responde al reglamento vigente del torneo y a las características del estadio, y solicitaron respetarla para evitar sanciones. Además, recomendaron seguir el encuentro por streaming.

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En el historial, ambos equipos se enfrentaron en 97 ocasiones, con 44 triunfos de Círculo Deportivo, 26 empates y 27 victorias de Alvarado. Será la primera vez que se midan en un torneo nacional.

En paralelo, la Liga Marplatense de Fútbol resolvió suspender la jornada prevista para el sábado 18 en División Superior, Quinta y Sexta, así como la actividad infanto-juvenil del domingo 19, a pedido de la Jefatura Departamental 7ª, en función del operativo de seguridad dispuesto para este encuentro y el partido entre Aldosivi y Racing.

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Fuente: con información de El Diario de Miramar