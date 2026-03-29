Imágenes: Prensa Alvarado / Prensa Villa Mitre / Diario El Chubut

La jornada del Torneo Federal A ofreció emociones diversas con un balance que incluyó una victoria clave, un empate con valor y un debut para el olvido.

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Alvarado

En el estadio José María Minella, Alvarado logró recuperarse tras el traspié inicial y se impuso con autoridad por 2 a 0 ante Guillermo Brown de Puerto Madryn. El conjunto local golpeó desde el arranque: a los 4 minutos, Facundo Centurión conectó de cabeza y abrió el camino para encaminar el partido. Con el control del juego a su favor, el “Torito” amplió la diferencia en el complemento gracias a Tomás Fernández, quien aprovechó una pelota parada para sellar el resultado. Con este triunfo, Alvarado sumó sus primeros tres puntos y se acomodó en el quinto lugar de la Zona D. En la próxima fecha visitará a Sol de Mayo, mientras que Brown será local ante Olimpo.

Foto: Prensa Alvarado

Kimberley

Por su parte, Kimberley rescató un empate sin goles en su visita a Germinal, en Rawson. En un encuentro parejo y de escasas situaciones, el equipo marplatense fue de menor a mayor y logró equilibrar el desarrollo tras un inicio favorable al local. La ocasión más clara fue para Cárcamo, que no pudo definir con precisión en el área chica. En defensa, Báez respondió con seguridad para sostener el arco en cero. El conjunto dirigido con orden y solidez volvió a mostrar firmeza: sigue invicto y sin recibir goles en el torneo. En la próxima jornada será local frente a Santamarina.

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Foto: Diario El Chubut

Circulo deportivo

En tanto, Círculo Deportivo tuvo un debut adverso en la competencia. El equipo de Otamendi cayó 2 a 0 frente a Villa Mitre en Bahía Blanca, en un partido donde el local impuso condiciones desde el inicio. Pablo Mujica abrió el marcador a los 7 minutos con un cabezazo, y antes del cierre del primer tiempo, Marcos Escobar amplió la ventaja con un remate certero. El conjunto dirigido por Mariano Charlier sufrió más de lo que generó y nunca logró meterse en partido. Ahora, buscará recuperarse cuando reciba a Germinal en su casa, con la necesidad de mejorar su imagen y comenzar a sumar en un torneo exigente.

Foto: Prensa Villa Mitre





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