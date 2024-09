Llegando al tramo final del Torneo “Liga Marplatense de Fútbol” en su fase regular, la 10º fecha programada para este sábado trae consigo un partido que se llevará absolutamente todas las miradas.

El único puntero de la Zona Campeonato, Círculo Deportivo (22) visita a uno de sus dos escoltas, Once Unidos (21) en un duelo entre dos de los mejores equipos a lo largo de la temporada. Expectante estará Atlético Mar del Plata (21) que puede aprovechar que los de arriba pierdan puntos para tomar la punta del torneo. El equipo de Martín Quintas se medirá como local con Argentinos del Sud.

River, Kimberley y Deportivo Norte no quieren dejar pasar el último tren para buscar la clasificación directa a los cuartos de final y serán locales ante Talleres, Peñarol y Nación; respectivamente buscando unidades que les permitan mantener la ilusión.

En la Zona Reválida, la historia es distinta porque Independiente virtualmente está clasificado y ocuparía una de las dos plazas de 16avos de final que otorga este grupo. Sin embargo, debe revalidarlo recibiendo a Racing este fin de semana. Urquiza es el rival que tiene más cerca, a 5 unidades, y querrá sostenerse allí jugando en su casa frente a El Cañón que ya no tiene posibilidades de pelear por la clasificación.

PROGRAMACIÓN - DÉCIMA FECHA - SEGUNDA FASE

TORNEO "LIGA MARPLATENSE DE FÚTBOL"

SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE

Cancha: Once Unidos - Once Unidos vs Círculo

Sexta (12hs): Zagaglia, López y Olivares

Quinta (13:30hs): López, Zagaglia y Olivares

Primera (15:15hs): Mustafá, López y Zagaglia

Cancha: Quilmes- Quilmes vs Alvarado

Sexta (12hs): Oliver, Lunegro y Monteagudo

Quinta (13:30hs): Lunegro, Oliver y Monteagudo

Primera (15:15hs): Miranda, Lunegro y Oliver

Cancha: Banfield - Banfield vs San José

Sexta (12hs): Correa, Gómez y Contreras

Quinta (13:30hs): Gómez, Correa y Contreras

Primera (15:15hs): Contreras, Gómez y Correa

Cancha: Mar del Plata - Mar del Plata vs Argentinos del Sud

Sexta (12hs): Chabert, Óngaro y Díaz Furet

Quinta (13:30hs): Óngaro, Chabert y Díaz Furet

Primera (15:15hs): Mella, Óngaro y Chabert

Cancha: River - River vs Talleres

Sexta (12hs): Ferreyra, Núñez y S. Ruíz Díaz

Quinta (13:30hs): Núñez, Ferreyra y S. Ruíz Díaz

Primera (15:15hs): Millas, Núñez y Ferreyra

Cancha: Kimberley - Kimberley vs Peñarol

Sexta (12hs): Villaverde, Monsalves y Abboud

Quinta (13:30hs): Monsalves, Villaverde y Abboud

Primera (15:15hs): Abboud, Monsalves y Villaverde

Cancha: Norte - Dvo. Norte vs Nación

Sexta (12hs): Brizuela, Melga y Funes

Quinta (13:30hs): Melga, Brizuela y Funes

Primera (15:15hs): Funes, Melga y Brizuela

Cancha: Urquiza - General Urquiza vs El Cañón

Sexta (12hs): Babbit, Ghiglione y Baquero

Quinta (13:30hs): Ghiglione, Babbit y Baquero

Primera (15:15hs): Baquero, Ghiglione y Babbit

Cancha: San Lorenzo - San Lorenzo vs San Isidro

Sexta (12hs): Gallo, Chávez y Martínez

Quinta (13:30hs): Chávez, Gallo y Martínez

Primera (15:15hs): Martínez, Chávez y Gallo

Cancha: Independiente- Independiente vs Racing

Sexta (12hs): Galante, Arrendazzi y Díaz

Quinta (13:30hs): Arrendazzi, Galante y Díaz

Primera (15:15hs): Nuesch, Arrendazzi y Galante

Cancha: Al Ver Verás - Al Ver Verás vs Almagro Florida

Quinta (13:30hs): Scuffi, Tua y Sampietro

Primera (15:15hs): Sampietro, Scuffi y Tua

Cancha: Boca - Boca vs Cadetes

Sexta (12hs): Bravo, Patetta y C. Ruíz Díaz

Quinta (13:30hs): Patetta, Bravo y C. Ruíz Díaz

Primera (15:15hs): C. Ruíz Díaz, Patetta y Bravo

Cancha: Libertad - Libertad vs Chapadmalal

Sexta (12hs): Spognardi, Debrina y Vega

Quinta (13:30hs): Debrina, Spognardi y Vega

Primera (15:15hs): Luxen, Debrina y Spognardi