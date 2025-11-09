La temporada teatral de verano en Mar del Plata se prepara para recibir una de las propuestas más esperadas del año: “Fátima – Universal”, la nueva producción de Pardo Producciones protagonizada por Fátima Flórez, con la presencia estelar de Marcelo Polino y la participación especial del grupo revelación del folklore que produce Dulce Granados, “Pampas Bravas”.

El espectáculo tendrá su gran estreno el viernes 26 de diciembre en el Teatro Roxy, con funciones de martes a domingos a las 21:30 horas. La puesta se destaca por su despliegue técnico y visual de última generación, una banda en vivo que acompañará cada cuadro y un cuerpo de bailarines y bailarinas de primer nivel.

Esta superproducción combina humor, música, imitaciones y momentos de gran emoción, ofreciendo una experiencia integral que busca conmover y divertir por igual. Concebido como un show para todo público, “Fátima – Universal” se posiciona como una de las principales atracciones de la temporada. Con la impronta característica de Fátima Flórez, el espectáculo promete sorprender con nuevas interpretaciones, personajes y un formato escénico innovador.

La artista, reconocida por su versatilidad y carisma, vuelve a Mar del Plata con una propuesta que reúne talento, humor y emoción en partes iguales. Desde la producción destacan que se trata de un show pensado “para reír, disfrutar y también emocionarse, con una energía que contagia desde el primer minuto”. En el marco del estreno, Pardo Producciones lanzó la promoción especial “Pack Feliz”, una oportunidad única para acceder a entradas a un precio promocional desde $25.000 (veinticinco mil pesos).

La promoción es válida hasta el 9 de diciembre o hasta agotar stock, y puede adquirirse exclusivamente a través de Plateanet. De esta manera, “Fátima – Universal” se presenta como una de las producciones más ambiciosas del verano marplatense, con un equipo artístico y técnico de primer nivel. Con humor, música y emoción, el espectáculo reafirma el compromiso de Pardo Producciones con la calidad y la excelencia escénica, invitando al público a vivir una experiencia única en el corazón del teatro argentino.

