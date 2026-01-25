La artista fue invitada especialmente en el marco de su temporada teatral en la ciudad con el espectáculo “Fátima Universal”.

Durante la jornada, Flórez estuvo acompañada por Pampas Bravas, quienes brindaron un impactante show de bombos destinado a la tripulación, autoridades, marplatenses y turistas que se acercaron a vivir el encuentro.

La actividad se desarrolló en un clima festivo y fue seguida con atención por el público presente, sumando un nuevo evento destacado dentro de la agenda cultural y turística de la ciudad durante la temporada de verano.

