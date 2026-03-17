En la entrevista, la artista fue consultada sobre si el Presidente le pedía que hiciera imitaciones en la intimidad y, sin esquivar el tema, respondió con total sinceridad, lo que generó repercusión en redes sociales.

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Además, Flórez también se refirió a su presente profesional y destacó el éxito de su show en Miami, donde viene presentándose con buena respuesta del público.

El fragmento se viralizó rápidamente y volvió a poner el foco en su vínculo con Milei, una relación que sigue generando interés.

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VIDEO: https://www.instagram.com/reel/DV_4hlNh_b0/?igsh=MW1hdDFyczRvY3ZybQ==



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