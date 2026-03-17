Fátima Flórez habló en Telemundo sobre Milei
Fátima Flórez estuvo como invitada en La Mesa Caliente, el programa que se emite por Telemundo, y habló de su relación pasada con Javier Milei, donde respondió una de las preguntas que siempre generó curiosidad.
En la entrevista, la artista fue consultada sobre si el Presidente le pedía que hiciera imitaciones en la intimidad y, sin esquivar el tema, respondió con total sinceridad, lo que generó repercusión en redes sociales.
Además, Flórez también se refirió a su presente profesional y destacó el éxito de su show en Miami, donde viene presentándose con buena respuesta del público.
El fragmento se viralizó rápidamente y volvió a poner el foco en su vínculo con Milei, una relación que sigue generando interés.
VIDEO: https://www.instagram.com/reel/DV_4hlNh_b0/?igsh=MW1hdDFyczRvY3ZybQ==
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