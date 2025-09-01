En medio del revuelo por la difusión de un afiche de Fátima Florez Superstar con la leyenda “Viene Milei”, la humorista aclaró que no hay confirmación oficial pero reconoció que, al coincidir en la misma ciudad, “es muy probable que nos visite al show”. La función será el 5 de septiembre en el Sahara Theatre, en el marco de su gira por Estados Unidos.



En las últimas horas se generó un fuerte revuelo en redes sociales tras la difusión de un flyer del espectáculo Fátima Florez Superstar, que la comediante presentará en Las Vegas el próximo 5 de septiembre. El material promocional se viralizó porque llevaba la leyenda “Viene Milei”, lo que despertó dudas sobre la presencia del presidente Javier Milei en la función.

Frente a la polémica, el periodista @fedeflowersok se comunicó con Fátima Florez para aclarar la situación. “Están haciendo dar vuelta otro flyer”, le comentó, a lo que la artista respondió: “Mirá Fede, se da la situación que él tenga sus reuniones empresariales y yo tengo mi tour esa misma fecha, con lo cual al coincidir en la misma ciudad es muy probable que nos visite al show”. De esta manera, la humorista explicó que no se trata de una confirmación oficial, pero sí dejó abierta la posibilidad de que el mandatario argentino asista a la función en el Sahara Theatre durante su gira por Estados Unidos.



