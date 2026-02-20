Fate asegura que acató la conciliación obligatoria del Gobierno, pero no retomará las actividades. (Foto: AP - Rodrigo Abd)

La medida, que generó protestas y la toma de instalaciones por parte de trabajadores, surgió luego de que la empresa anunciara el cierre de su planta, dejando a 920 empleados sin trabajo, decisión que tomó por sorpresa tanto a sindicatos como al Gobierno.

Desde Fate explicaron que, si se garantizan las condiciones de seguridad y se levanta la toma por parte de los trabajadores, se podrían abrir las puertas de la fábrica durante los 15 días de conciliación obligatoria dispuestos por la Secretaría de Trabajo de la Nación. En ese contexto, admitieron que incluso podría llegar a fabricarse alguna cantidad de neumáticos en ese período, dependiendo de factores logísticos como el arranque de máquinas y la disponibilidad de transporte para los operarios.

Pese a ello, la empresa fue clara en señalar que el cierre permanente y los despidos es irreversible: “La empresa ya cerró y no habrá marcha atrás, no se van a volver a abrir las puertas de manera permanente”.

La conciliación obligatoria, en tanto, obliga a las partes (empresa y representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino -(SUTNA)-) a abstenerse de tomar medidas unilaterales disruptivas. Además, el Ministerio de Capital Humano señaló que promoverá instancias de mediación para resguardar el empleo y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente.

A pesar de la disposición de abrir la planta, diversos sectores gremiales no han dado señales de levantar la toma de instalaciones, incluso ante una orden judicial. Las protestas reflejan el malestar por la repentina pérdida de trabajo y las incertidumbres que genera el cierre de una empresa que lleva décadas operando en el país.

