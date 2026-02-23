Tras la decisión de la patronal de cesar definitivamente las operaciones en su planta de San Fernando, en el norte del Gran Buenos Aires, el conflicto escaló en las últimas semanas con protestas dentro y fuera del predio y la intervención de la justicia para ordenar el desalojo de trabajadores que mantenían ocupadas las instalaciones como medida de resistencia.

La audiencia, que se concretará de manera virtual desde las 12:00, constituye la primera instancia de negociación formal tras la imposición de la conciliación obligatoria por 15 días, medida que busca retrotraer la situación laboral al estado previo al conflicto y suspender los despidos mientras se intenta acercar posiciones entre las partes.

La Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, actúa como facilitador formal de la reunión. Aunque la conciliación obliga a que tanto empresa como sindicato dialoguen, fuentes oficiales señalaron que la cartera laboral tendrá un rol estrictamente pasivo y que las negociaciones deberán surgir directamente entre las partes.

Desde la empresa se indicó en un comunicado que acatarán los términos de la conciliación obligatoria y retomarán de forma gradual las tareas “una vez verificadas las condiciones técnicas y de seguridad imprescindibles”, aunque mantienen firme el plan original de cierre.

Por su parte, el SUTNA exige la reactivación de la producción y la defensa de los puestos de trabajo, manteniendo una postura inflexible frente al anuncio de cese de actividades.

La crisis de FATE, una de las empresas más tradicionales del sector neumático argentino (con más de ocho décadas de trayectoria), no es nueva. Según la compañía, su situación se agravó en los últimos años por una importante caída de la demanda, problemas de competitividad ante la apertura de importaciones y un largo enfrentamiento con el sindicato, factores que llevaron a la firma a aplicar reducciones de personal y solicitar una apertura de Procedimiento Preventivo de Crisis en 2024.

En ese contexto, la decisión de cerrar la planta y despedir a la mayoría de su plantilla se precipitó en las últimas semanas, profundizando la tensión con el gremio y encendiendo las alarmas sobre la situación del sector industrial en medio de un contexto económico complejo, marcado por mayor competencia de importaciones y baja actividad interna.

Con la audiencia de hoy, el Ejecutivo busca evitar que el conflicto se profundice y genere un impacto social mayor, aunque las diferencias entre empresa y sindicato siguen siendo amplias y las posibilidades de una solución rápida parecen limitadas.