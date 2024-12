Ante una manifestación céntrica en contra de las medidas del presidente Javier Milei, por parte de organizaciones sociales, múltiples cortes de tránsito provocaron caos en las calles marplatenses donde muchas personas se vieron atascadas en sus automóviles.

Ese sentido, varios de los presentes indicaron a El Marplatense: "Es como que nos estamos acostumbrando pero es una locura. Estoy ubicado en la misma posición hace 10 minutos y no hay chance de salir para ningún lado. Es un abuso lo que hacen. Por eso en Buenos Aires, en CABA estas cosas no suceden porque hay otro tipo de ordenanzas que prohíben tener de rehenes a las personas durante las manifestaciones".

Frente a la consulta de un posicionamiento en cuanto a la Ley Anti piquetes que se ejerce en CABA, uno de los conductores sentenció: "Por supuesto que estoy a favor. Acá no va a suceder porque estamos en Provincia pero es una locura esto. También tendría que haber inspectores de tránsito en calles previas para advertir que está cortado pero no hay nadie".

Por su parte, otra de las conductoras atascadas por el reclamo en las calles afirmó estar de acuerdo con la manifestación. "Si la gente no protesta, el pueblo no se entera. El tema es que en horario pico, para la gente que labura se transforma en una complicación. Yo soy de otra ciudad en donde el orden es un poco mejor, esto no se ve tanto y en ese sentido lo sufro. Apoyo los reclamos pero considero que no deberían ser de esta manera porque cortan el tránsito para todos".