La Cámara Textil de Mar del Plata le apuntó al ministro de Economía Luis Caputo por los dichos del funcionario, quien en una entrevista afirmó que nunca compró ropa en Argentina porque le parecía demasiado cara.

Guillermo Fasano, en diálogo con El Marplatense, presidente de la entidad que agrupa a las empresas del sector en la ciudad, criticó las palabras del funcionario y sostuvo que no es correcto hablar de los precios sin comprender por qué son así. Según Fasano, Caputo usó esas frases como parte de una estrategia política para justificar medidas como la reducción de impuestos a productos importados y a plataformas extranjeras, lo que habría provocado un ingreso masivo de mercadería del exterior y qué desde su posición social y económica no puede ser referente de 47 millones de argentinos.

“En la Argentina hay prendas que 40 millones de argentinos usan, tendría que conocer que hay una escala social muy pronunciada y que él puede hablar por el 5% de la población, no puede hablar por el resto”, expresó el dirigente y también agregó: “Tiene derecho a comprar las prendas o sus fundamentarías donde le guste más, donde le quede más conveniente. En ese sentido, tiene libertad de hacerlo donde quiera y es respetuoso de su deseo. Preocupa que no comprenda cuáles son las razones por las cuales la indumentaria es cara en la Argentina”, expresó el dirigente.

Fasano explicó que el precio de la ropa en Argentina es alto por cuestiones de impuestos, costos logísticos y tasas de interés, y no simplemente por la producción local. Calificó a Caputo como una persona con poca sensibilidad hacia la producción nacional, destacando que viene del sector financiero y, en su opinión, no entiende cómo se conforman los precios ni la realidad de la industria. Además, criticó las tasas de interés elevadas, que, según él, han golpeado el consumo interno.

“Opina desde afuera, sin conocer un sector como el del indumentario, donde estamos afectados por una altísima carga impositiva, por un sistema de comercialización deformado por los sistemas de pago, con tarjetas de crédito y con incidencia muy alta en la comercialización. Sobre todo, impositivo, ¿sabe? Cuando compra un producto en un estado de Estados Unidos le dicen que el tax paga el 7, el 9, el 10% y acá pagamos el 45% de impuesto. Son nacionales, provinciales y municipales”, declaro el presidente textil y también señaló que en 2025 la industria sufrió un fuerte impacto: con una caída de ventas cercana al 50 %, varias empresas tuvieron que despedir alrededor de 300 trabajadores.

