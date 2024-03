El conflicto entre afiliados y IOMA comenzó a resonar en otros sectores, como lo es el farmacéutico local donde las coberturas quedaron desfasadas con respecto al contetxo inflacionario que vive el país.

Uno de los grandes reclamos que los afiliados reclaman es la falta de cobertura en medicamentos y el cese de atención en clínicas marplatenses, afirmándo así quedar a la deriva frente a una Obra Social que todos los meses recibe el pago que se descuenta de sus salarios.

Con respecto a los medicamentos, el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Mario Della Maggiora en diálogo con EL Marplatense afirmó que "se está trabajando normalmente su expendio" y agregó que "lo que ocurre con IOMA es que posee una cobertura no porcentual, sino por monto fijo y el problema radica en que en estos últimos meses aumentaron significativamente pero ese monto no".

"Eso desemboca en una baja sensible de la cobertura. De tener un 60% en lo medicamentos ambulatorios, hoy no llega al 30%. Ese es el problema que tiene. Pero lo que ya no se está atendiendo normalmente hace un tiempo es todo lo que tiene que ver con los accesorios de los medicamentos, por ejemplo las pilas reactivas, las sondas, los pañales, en donde tenemos una falta de pago desde agosto del 2023", siguió.

"En un periodo inflacionario como este, es imposible sostener esa cobertura, que debería ser al 100%.Los medicamentos se están extendiendo de forma normal pero con una baja de cobertura sin actualización. Hablamos con IOMA permanentemente pero a través del Colegio Central en La Plata", dijo.

Por otro lado, en cuanto a la desregulación de las obras sociales, el referente local indicó: "No vemos ningún tipo de afectación en cuanto a ello porque este DNU tiene 48 horas y tiene que ver más con la atención médica y el cambio de obra social por parte de la gente que no afecta a las farmacias en absoluto".