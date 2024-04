Debido a la confirmación de que desde julio la receta digital y/o electrónica será obligatoria en todo el país, el presidente del Colegio de Farmacéuticos en General Pueyrredon, Mario Della Maggiora, cuestionó que “nunca se habló con los actores” y afirmó que “habrá que ver si Provincia adhiere al DNU”.

En ese sentido, al ser consultado por su puesta en marcha, Della Maggiora en principio remarcó que no está del todo claro si tendrá lugar en Provincia: “No sé si este DNU es aplicable en la provincia de Buenos Aires porque no ha delegado a la Nación el tema de salud y el DNU refiere a modificaciones en el artículo de la Ley 17.565, que es el que rige el ordenamiento de las farmacias a nivel nacional, y no es aplicable en la Provincia porque tenemos nuestra propia Ley 10.606”.

“La farmacia es un bien público en el sentido que está regido por una Ley provincial, que es similar a la de Nación, pero hay artículos importantes que son distintos, sobre todo en la propiedad, la distancia y la ubicación de las farmacias. Habrá que ver si Provincia adhiere al DNU”, expresó.

Asimismo, contempló que la receta electrónica “no es nueva”, sino que en la pandemia tuvo su “pico” y antes era utilizada fundamentalmente por PAMI. “Por supuesto que la receta electrónica es digital, pero también puede ser digital una receta a la que le sacaron una foto en Whatsapp. Entonces, allí es digital pero no electrónica. La característica de la electrónica es que el médico prescribe en una base electrónica y lo carga a la nube, para que luego el paciente vaya a la farmacia, presente el número de beneficiario, le ubiquen la receta, la dispensen, validen y salga del sistema”, aclaró Della Maggiora.

En tanto a su aplicación, advirtió que el sector tiene "más preguntas que respuestas" sobre su obligatoriedad e indicó que entienden el uso de la receta electrónica en las obras sociales, donde “no todas usan la misma plataforma”. De ese modo, sostuvo: “Esta es una pregunta mía y de mis colegas. ¿Dónde van a registrar los médicos la firma digital? Tiene que haber una plataforma. Y segundo, ¿hay una plataforma? Dicen que tiene que ser una receta electrónica, pero para esto necesitamos una referencia”.

Asimismo, el presidente del Colegio de Farmaceúticos ilustró que la situación “es similar a que si en el Ministerio de Economía se declara una guerra y después se lo comunica al Ejército o la Marina”, ya que aseguró que “nunca se habló con los actores”, es decir médicos y farmacéuticos.

“Cuál es el beneficios, la debilidad y la fortaleza de esto, no las sé. Porque el DNU apuntaba a una necesidad de urgencia debido a la alta inflación y el índice de pobreza, y no logro relacionar la receta electrónica con estas urgencias”, concluyó, haciendo hincapié en la falta de coherencia en la necesidad del cambio.