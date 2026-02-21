La presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), Alejandra Gómez, advirtió que las farmacias corren el riesgo de quedarse sin stock de medicamentos si no se solucionan los atrasos de pago de las obras sociales y empresas de medicina prepaga. Actualmente la cadena de pagos está “totalmente desfasada”, y muchas farmacias todavía no recibieron el dinero correspondiente a las prestaciones realizadas en diciembre pasado.

Gómez explicó que el sistema funciona con un flujo en el que la farmacia compra medicamentos y luego recibe el pago de la obra social o prepaga, pero cuando ese pago se demora o no llega, la farmacia debe financiar esa diferencia con sus propios recursos. Si esta situación no se corrige antes de fines de febrero, podría empezar a notarse la falta de medicamentos en los mostradores a partir de marzo.

La dirigente también planteó que, ante la falta de pagos, algunas farmacias solo pueden sostenerse con el stock que tienen o con acuerdos especiales de plazos con laboratorios, pero estas estrategias no son indefinidas y pueden “agotarse”.

Además, se puso el foco en la obra social de jubilados y pensionados (PAMI), donde se concentra la mayor cantidad de pacientes que consumen medicamentos, y donde los plazos de pago se han extendido en el último año, lo que incrementa la presión sobre las farmacias.

Para intentar resolver la situación, la COFA propuso la creación de una mesa de trabajo con representantes de las obras sociales, las prepagas y las autoridades sanitarias, con el objetivo de garantizar el acceso de los pacientes a sus tratamientos sin interrupciones.

