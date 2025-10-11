El propietario de una farmacia ubicada en Batán recibió una fuerte golpiza durante un robo cometido hoy cuando se disponía a abrir el comercio: simulando tener un arma de fuego, lo agredió físicamente y sustrajo efectivo de la caja, para escapar en una bicicleta. Sin embargo, fue aprehendido rápidamente por la Policía.

El hecho ocurrió en la farmacia Di Iorio, ubicada en Colectora 9800. Al lugar acudieron efectivos de la Comisaría Octava, tras la denuncia de que una persona estaba siendo golpeada.

La propia víctima fue quien informó lo sucedido. Cuando se disponía a abrir el local, el sujeto llegó simulando portar un arma (aunque no la exhibió), lo golpeó en el rostro y le sustrajo el efectivo que tenía en la caja registradora, una cifra cercana a los 120.000 pesos.

Tras el hecho, el sujeto de 40 años salió corriendo y se montó a una bicicleta, en la que emprendió la fuga. Precisamente, sobre el rodado es que fue interceptado por la policía en 134 y Colectora. En su poder se secuestró el dinero y la bicicleta rodado 29.

Por motivos médicos, la víctima fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos donde recibió curaciones por sus heridas leves.

Mariana Baqueiro, al frente de la Fiscalía de Flagrancia, dispuso actuaciones por “robo en grado de tentativa” y ordenó la detención del imputado en la Unidad Penal N°44 de Batán.