Alejandro Fantino, quien suele apoyar al gobierno de Javier Milei, criticó con dureza el video difundido por los libertarios en el Día de la Memoria, al que calificó de “negacionista”.



En su canal de streaming, apuntó contra la participación de Agustín Laje en el video, cuestionando la relevancia de sus experiencias en el secundario y señalando que no representan a todos. Además, aclaró que, si bien apoya al gobierno y quiere que le vaya bien, esperaba un enfoque más serio y menos provocador en una fecha tan importante.



Fantino también citó la frase de Miguel de Unamuno: “Vencerán, pero no convencerán”, y sostuvo que la batalla cultural no se gana con provocaciones, sino con hechos concretos. Por último, expresó su hartazgo ante la polarización en el país y aseguró que muchas personas comparten ese cansancio.