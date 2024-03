Con motivo de celebrarse 75 años, la filial Mar del Plata del club Mercedes Benz "Cacho Fangio" realizará un acto homenaje por el primer triunfo internacional de Juan Manuel Fangio en el circuito costero del Torreón del Monje.

La actividad se centralizará el 27 de febrero en torno al monumento de Fangio sobre la costa, a la altura de Varese, por donde circulaban los autos en el denominado circuito del Torreón del Monje.

El evento se llevará a cabo el martes 27 de febrero bajo el siguiente cronograma:

- 8.00 hs. Concentración y desayuno frente al bar Fonte D’Oro Varese

- ⁠9.00 hs. Comienzo del evento con palabras alusivas al 150 aniversario de la ciudad a cargo del intendente Guillermo Montenegro y de los 75 años a cargo de Cacho Fangio

- ⁠9.30 hs. Ofrenda floral frente al monumento al Quíntuple.

- ⁠9.35 hs. Desfile de la Guardia del Mar

- ⁠10 hs. Desfile de autos Mercedes-Benz a velocidad controlada por el circuito Varese

- ⁠11 hs. Fin del evento, con ejecución de marchas y canciones populares durante el giro de nuestros autos al mítico circuito.

- ⁠12.30 hs. Almuerzo con menú criollo.

RECUERDO DE AQUELLA VICTORIA

La hazaña se gestó desde la largada. «El Chueco» había clasificado segundo tras Villoresi y sabía de la importancia de tomar la punta en el tramo inicial. Para eso aprovechó una pequeña «ventaja» que reveló poco después: «Conocía muy bien cómo largaba la carrera «Don ’Pancho’ Borgonovo”. En aquel tiempo no había luz verde, sino que un largador bajaba la bandera para dar la orden. Cuando estaba por bajar el último dedo me dije “largo ya”, para llegar primero a la curva de Cabo Corrientes. “Yo sabía que en la zona del mixto no se podía pasar». Así fue como Fangio aprovechó su condición de local, al conocer los «tics» del comisario deportivo. Tomó la punta para no dejarla más, aunque fue perseguido por adversarios tenaces como el futuro campeón Farina, quien por exigir su auto tuvo que abandonar en la octava vuelta. También tuvo que lidiar con otro gigante de las pistas como Alberto Ascari, quien lo atosigaba desde la segunda posición. Relata Juan Manuel Fangio en sus memorias: «Por ahí le llevaba 10 metros, por allí me separaba hasta 100. Tomaba referencias al subir la loma del Torreón. Cuando doblaba para acelerar por la avenida Peralta Ramos, desde ahí arriba observaba cómo venían los otros, allá abajo, por Playa de los Ingleses. A Ascari ya lo tenía dominado cuando apareció Villoresi, que en la largada se había quedado.

No todo fue felicidad en el Gran Premio «Ciudad de Mar del Plata» ganado por Juan Manuel Fangio. Durante los entrenamientos perdió la vida el piloto Adriano «Pocholo» Malusardi, un entusiasta impulsor del deporte motor en la provincia de Buenos Aires, muy querido por sus pares y respetado por el empeño que ponía en cada emprendimiento que organizaba. Malusardi, que tenía en ese momento 40 años, pereció en la subida del Hotel Centenario (hoy desaparecido), al volante de un Alfa Romeo Tipo B P3 3.200, al rodar luego de rozar un cordón a alta velocidad. El auto rojo dio un vuelco espectacular y a los pocos segundos quedó envuelto en llamas que hicieron estallar el tanque de combustible. Los intentos por rescatar al piloto nacido en Banfield fueron infructuosos. Pero allí no cerró el saldo luctuoso del GP de Mar del Plata. Ya durante la carrera, en una curva frente al Hotel Old Boys (Playa de los Ingleses, actual Varese), la Maserati 1500 del uruguayo Eitel Cantoni entró a gran velocidad, hizo un trompo y se estrelló contra un banco decorativo de hierro en el que se encontraban algunos aficionados. Como consecuencia, falleció un turista identificado como Alejandro Cherny, once personas resultaron heridas. Si bien la máquina quedó destruida, el piloto uruguayo salió ileso.

Fuente: Oscar Filippi – Para: Prensa OHF