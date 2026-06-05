La muerte de Carlos "Indio" Solari a los 77 años provocó una profunda conmoción en el mundo de la música y una inmediata movilización de sus seguidores. A pocas horas de conocerse la noticia, miles de fanáticos comenzaron a organizar a través de las redes sociales un gran homenaje en Plaza de Mayo para recordar al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

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La convocatoria está prevista para este viernes a las 18 y rápidamente se viralizó entre grupos de seguidores de distintos puntos del país. Muchos anunciaron que viajarán especialmente para participar del encuentro, mientras que otros ya comenzaron a compartir imágenes, canciones y recuerdos vinculados a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

Los organizadores invitaron a asistir con banderas, remeras, bengalas de humo, instrumentos y todo aquello que represente el universo ricotero. La idea es convertir la plaza en un espacio de encuentro donde las canciones del Indio vuelvan a sonar de manera colectiva, tal como ocurrió durante décadas en los multitudinarios recitales de Los Redondos y posteriormente junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

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La elección de Plaza de Mayo no es casual. Se trata de uno de los lugares más emblemáticos del país y ya fue escenario de distintas concentraciones populares vinculadas a la cultura y la música. Los seguidores esperan que la despedida se convierta en una de las reuniones más masivas de la historia reciente del rock nacional.

Durante toda la jornada, las redes sociales se llenaron de mensajes de artistas, periodistas, dirigentes y fanáticos que recordaron la importancia de Solari en la cultura argentina. Sus letras, cargadas de simbolismo y lecturas múltiples, marcaron a varias generaciones y contribuyeron a construir un fenómeno social que trascendió ampliamente el ámbito musical.

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Para muchos de sus seguidores, el Indio representó mucho más que un cantante. Fue la voz de una identidad cultural que se mantuvo al margen de los circuitos tradicionales de la industria y que logró convocar multitudes a lo largo de más de cuatro décadas. Por eso, la convocatoria en Plaza de Mayo busca transformarse en una despedida colectiva para quien dejó una huella imborrable en la historia del rock argentino.

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