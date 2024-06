Más de diez familias con hijos con diversas discapacidades denunciaron abandono por parte de la Obra Social de Docentes Particulares (OSDOP), que desde hace meses no les entregan pañales ni les dan el equivalente en dinero como se habían comprometido. El próximo martes 18 se concentrarán en la sede de la mutual Libertad 4751 para continuar con el reclamo.

Pablo, padre de Lucas, un chico que padece lipofuscinosis, comentó en diálogo con El Marplatense que los problemas comenzaron a percibirse el año pasado: “Desde enero del año pasado tenían el sistema de que nos transferían el dinero para que compremos los pañales. Hasta diciembre funcionó, pero luego comenzaron a transferir menos del dinero que nosotros gastábamos en los pañales. Con lo cual se empezó a generar una deuda que es, en nuestro caso, mayor a $850.000”.

El damnificado contó que han estado en contacto con la delegada de OSDOP en Mar del Plata de manera constante, tanto presencial como por mail: “Nos dicen que pasan el reclamo a auditoria, pero la realidad es que desde enero no hay una respuesta concreta de la auditoría a la delegación Mar del Plata”.

Puede interesarte

“En vez de transferir el dinero, lo que deberían hacer es proveernos los pañales. Por lo menos es lo que nos comunicaron. Estamos a mediados de junio y todavía no tenemos ni el dinero ni los pañales”, agregó Pablo.

Para el padre de Lucas sólo queda un camino: “Reclamo en forma individual no se puede hacer más porque, evidentemente, si nosotros venimos haciendo esto desde enero y no responden no hay voluntad de resolver el problema. Lo que nos queda es iniciar acciones legales contra la obra social porque claramente nuestros hijos se ven vulnerados en sus derechos”.

En ese sentido recordó que “todos tienen certificado único de discapacidad, por lo cual la obra social tiene que garantizar la provisión de los pañales en tiempo y en forma. Ellos tienen el derecho”.