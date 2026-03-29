Una pareja argentina y su hijo de 15 años vivieron momentos de angustia en Israel cuando el conflicto armado en Medio Oriente se intensificó, obligándolos a buscar una ruta alternativa para volver a casa.

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La familia, compuesta por Noelia Viñas Núñez, Gustavo Sposob y su hijo, se encontraba en Tel Aviv con planes de visitar al abuelo del adolescente cuando los ataques comenzaron y el aeropuerto local cerró sus operaciones. Sin vuelos disponibles ni certezas sobre repatriaciones, decidieron aceptar una propuesta del Ministerio de Turismo israelí para trasladarse por tierra hacia el sur.

El viaje en colectivo atravesó vastas extensiones de desierto, con el riesgo constante de no contar con refugios en caso de nuevas alarmas. A pesar del temor, la familia avanzó junto a otros turistas hacia la frontera con Egipto, donde finalmente lograron cruzar y continuar su periplo.

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Ya del otro lado, debieron negociar un taxi que los llevó por el desierto del Sinaí hasta Sharm el-Sheikh, ciudad con aeropuerto internacional. Allí enfrentaron nuevas dificultades, como el colapso del aeropuerto y problemas con su tarjeta de crédito, antes de poder descansar por primera vez en días sin escuchar sirenas.

Tras varias escalas en Egipto e Italia, finalmente regresaron a Buenos Aires, transformados por la experiencia y con una apreciación renovada por la tranquilidad y la paz que ofrece su país de origen.

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