Según detalló el ministro de salud de la provincia, se registran meses de incumplimientos en los plazos de entrega, lo que impacta directamente en el calendario de inmunización.

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A través de un mensaje en su cuenta de X, el funcionario señaló que “es obligación del Estado nacional, según la Ley 27.491, comprar y distribuir las vacunas que integran el calendario nacional”, y advirtió que las demoras “atentan contra la salud de la población”.

Situación actual del stock de vacunas en la PBA ante la falta de suministro del Gobierno nacional.



Llevamos meses de plazos incumplidos y promesas efímeras que atentan contra la salud de nuestra gente.



Es obligación del Estado nacional, según la Ley 27.491, comprar y distribuir… pic.twitter.com/gPJ8dJBBur — Nicolás Kreplak (@nkreplak) March 27, 2026

De acuerdo al detalle difundido por la cartera sanitaria de la provincia, la situación varía según cada vacuna, aunque en la mayoría de los casos se registran niveles insuficientes.

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Desde el gobierno provincial, encabezado por Axel Kicillof, sostienen que la situación compromete la capacidad de respuesta del sistema de salud, especialmente ante el inicio de la temporada de enfermedades respiratorias.

En ese marco, Nicolás Kreplak remarcó la necesidad de regularizar las entregas para evitar que se profundice el faltante y garantizar el cumplimiento del calendario obligatorio en toda la Provincia de Buenos Aires.

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