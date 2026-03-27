Falta de vacunas en la Provincia de Buenos Aires: advierten sobre stock crítico y demoras en la entrega nacional
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, alertó sobre la situación de vacunas en la provincia y responsabilizó al Gobierno nacional por la falta de suministro.
Según detalló el ministro de salud de la provincia, se registran meses de incumplimientos en los plazos de entrega, lo que impacta directamente en el calendario de inmunización.
A través de un mensaje en su cuenta de X, el funcionario señaló que “es obligación del Estado nacional, según la Ley 27.491, comprar y distribuir las vacunas que integran el calendario nacional”, y advirtió que las demoras “atentan contra la salud de la población”.
De acuerdo al detalle difundido por la cartera sanitaria de la provincia, la situación varía según cada vacuna, aunque en la mayoría de los casos se registran niveles insuficientes.
Desde el gobierno provincial, encabezado por Axel Kicillof, sostienen que la situación compromete la capacidad de respuesta del sistema de salud, especialmente ante el inicio de la temporada de enfermedades respiratorias.
En ese marco, Nicolás Kreplak remarcó la necesidad de regularizar las entregas para evitar que se profundice el faltante y garantizar el cumplimiento del calendario obligatorio en toda la Provincia de Buenos Aires.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión