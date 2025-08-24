El déficit impacta directamente en la salud sexual y reproductiva de la población, mientras la Provincia intenta cubrir la brecha con métodos de larga duración como implantes, inyectables y dispositivos intrauterinos.

La referente Marina Mieres advirtió que en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Mar del Plata faltan anticonceptivos orales, una situación que atribuyó al “desmantelamiento del Programa Nacional de Salud Sexual”, iniciado el año pasado.

“Cuando eso pasa, los gobiernos municipales y provinciales son los que tienen que hacerse cargo del presupuesto, pero se ven desbordados”, explicó Mieres en diálogo con El Marplatense.

Según detalló, lo que actualmente está disponible en los CAPS son preservativos, dispositivos intrauterinos (DIU) y otros métodos de larga duración, pero no los anticonceptivos orales más utilizados.

La dirigente sostuvo que la falta impacta de lleno en la salud sexual y en la planificación familiar de mujeres y diversidades, que dependen de estos insumos para garantizar sus derechos reproductivos. “Esto afecta directamente la posibilidad de decidir sobre su propio proyecto de vida”, agregó.

Desde el movimiento de mujeres, indicó, vienen reclamando soluciones al intendente Guillermo Montenegro, no solo por el faltante de anticonceptivos, sino también por la falta de respuestas en materia de violencia de género.

“No hemos recibido respuesta y tampoco creemos que vaya a pasar, porque sabemos que está en campaña y que pronto podría dejar el municipio”, cuestionó Mieres.

La situación en los CAPS refleja una problemática que ya se repite en distintos puntos de la Provincia y que, según advierten organizaciones sociales y profesionales de la salud, puede generar un retroceso en las políticas de acceso a la salud sexual integral.