La guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel trajo las esperables consecuencias con relación al combustible, su escasez y los problemas que genera, sobre todo, en el área productivo, algo que impacta fuertemente en el sector pesquero. El gerente de la Asociación de Embarcaciones de Pesca, Sebastián Agliano, se refirió al escenario actual de la flota tras una reunión mantenida hoy en CABA en el Consejo Federal y aseguró que la situación no presenta cambios sustanciales respecto de los últimos días.

Ads

En diálogo con El Marplatense, explicó que “el estado actual de la flota es el mismo que hace una semana atrás” y remarcó que “el combustible sigue al mismo precio”. Frente a este panorama, detalló que la operatoria se mantiene condicionada: “Las embarcaciones, las que puedan van a ir saliendo, las que no van a quedar amarradas”.

El dirigente subrayó que la principal dificultad es de carácter económico. “Es un tema financiero”, sostuvo, al tiempo que precisó que “las que van saliendo, por ahí las está financiando el comprador del producto con el cheque a 15 días que está pidiendo la distribuidora”. No obstante, advirtió sobre la incertidumbre a corto plazo: “El viaje que viene verán cómo hacen y si no quedaremos parados”.

Ads

Puede interesarte

En este marco, la situación descripta por Agliano se inscribe en una crisis más amplia que atraviesa la industria pesquera argentina, fuertemente golpeada por el aumento del combustible, principal insumo de la actividad. Según datos del sector, el precio del gasoil alcanzó niveles récord, por encima de los $2400 por litro en las últimas semanas, lo que vuelve inviable la operatoria de buena parte de la flota.

Además, si bien YPF dispuso un congelamiento parcial de precios por 45 días, la medida no implica una baja sino apenas un freno a nuevas subas, por lo que el deterioro acumulado en la ecuación económica persiste.

Ads

Agliano también se refirió a las gestiones a nivel nacional y señaló que las definiciones llegan de manera parcial: “Las respuestas a nivel nacional las tenemos a cuenta gota”. Asimismo, comentó tras la reunión del Consejo Federal que las medidas posibles son “limitadas”.

Puede interesarte

En paralelo, desde el sector advierten que el gasoil representa entre el 20% y el 45% de los costos operativos de un buque, por lo que los incrementos acumulados -superiores al 40% en lo que va de 2026- tienen un fuerte impacto sobre la rentabilidad y ponen en riesgo la continuidad de la actividad.

La crisis ya muestra consecuencias concretas: caída de la actividad, menor nivel de desembarques -con bajas cercanas al 40% en el variado costero- y riesgo sobre miles de puestos de trabajo en toda la cadena productiva.