Un taxista con 20 años de oficio, identificado como Aníbal, fue víctima de un robo violento perpetrado por dos delincuentes en la madrugada de ayer en la zona de Berisso y Ensenada, dos partidos contiguos de la provincia de Buenos Aires, que forman parte del Gran La Plata.

El conductor, de 61 años, relató que los asaltantes fingieron ser pasajeros y lo abordaron en una parada de la calle 20 y Montevideo, bajo la excusa de dirigirse a Punta Lara.

De acuerdo con testimonios recogidos, todo transcurría con normalidad hasta que los pasajeros le pidieron al conductor hacer una parada en la zona de Almirante Brown y 4, una ubicación alejada del centro y de escasa circulación en ese horario.

Al llegar al destino solicitado, los asaltantes simularon realizar una transferencia vía bancaria como forma de pago. Para completar la maniobra, solicitaron al taxista que desbloqueara su celular para verificar que la supuesta operación se haya concretado. En ese instante, uno de los delincuentes le arrebató el aparato y comenzó la agresión directa.

Los ladrones transfirieron 145 mil pesos desde la cuenta de Aníbal a nombre de una mujer, actualmente identificada por los investigadores. Luego, le sustrajeron 30 mil pesos en efectivo que el taxista llevaba consigo como recaudación del día.

Antes de abandonar al conductor en el lugar, uno de los asaltantes desenfundó un arma y dirigió una amenaza directa: que no haga la denuncia porque sabían dónde vivía.

El mensaje intimidatorio buscó inhibir cualquier intento de representación ante la justicia por parte de Aníbal, generando temor y preocupación en su entorno familiar. “Lo único que pensé fue en salir con vida”, dijo el taxista.

Tras la denuncia, agentes de la Policía Bonaerense iniciaron una investigación y lograron identificar a la mujer titular de la cuenta bancaria que recibió la transferencia de 145 mil pesos. Ahora aguarda la orden judicial para profundizar la línea investigativa y avanzar en las detenciones correspondientes.

Fuente: Infobae