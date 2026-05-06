La decisión se enmarca en una acción de amparo contra el Estado nacional, en la que el gremio cuestionó la constitucionalidad de varios artículos de la ley 27.802. En particular, el planteo apunta a la exclusión del personal embarcado del régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo.

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El juez Raúl Ojeda resolvió hacer lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE) y dispuso la suspensión de aspectos centrales de la reforma laboral para los trabajadores del sector.

Según surge del fallo, la medida cautelar tiene como objetivo evitar posibles perjuicios mientras se resuelve el fondo de la cuestión, vinculada a derechos laborales de los afiliados al sindicato.

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En ese sentido, el magistrado ordenó suspender la aplicación de las modificaciones introducidas en los artículos 1, 101 y 137 de la norma, en relación con los trabajadores representados por el SIMAPE.

El fallo también reconoce la legitimidad del sindicato para actuar en representación de los trabajadores marítimos, en un universo que incluye personal de marinería, maestranza y auxiliares de máquinas navales que se desempeñan en tareas de pesca.

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De esta manera, la resolución judicial abre un nuevo capítulo en la disputa por la reforma laboral impulsada a nivel nacional, al menos en lo que respecta al sector pesquero.