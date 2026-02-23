Juan Carlos “Cacho” Elías, uno de los creadores de la tradicional marca de churros El Topo, falleció a los 85 años, confirmó la propia empresa a través de sus redes sociales. La firma, conocida por su presencia en destinos turísticos como Villa Gesell y Necochea, publicó un mensaje de despedida con palabras de afecto hacia Elías, describiéndolo como un “trabajador incansable” y una persona carismática.

La churrería que fundó Elías junto a su socio Hugo Navarro comenzó en 1968 y, a lo largo de las décadas, se transformó en un ícono gastronómico de la costa argentina, con locales que se convirtieron en puntos clásicos durante las temporadas de verano. Familiares y allegados destacaron la dedicación de Elías al negocio y su influencia en la expansión de la marca, cuyo local en la peatonal 83 de Necochea se volvió un punto de encuentro para turistas y vecinos.

Tras conocerse la noticia de su muerte, la churrería anunció que la tradicional “madriguera de la 83” permanecerá cerrada por el resto de la temporada como señal de respeto y duelo. En el mensaje, la empresa también hizo llegar condolencias a la esposa de Elías, Betty, así como a sus hijas y nietos.

El legado de “Cacho” Elías quedó ligado a una marca que no solo consolidó un producto emblemático, los clásicos churros, sino que también se integró a la memoria colectiva de quienes crecieron disfrutando de ellos en los veranos argentinos.

