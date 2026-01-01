El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata informó con profundo pesar el fallecimiento de la Dra. Alicia Ramos Fondeville, ocurrido el 1 de enero de 2026 en la ciudad de Mar del Plata.

La Dra. Ramos Fondeville fue una referente histórica de la Justicia local y nacional. A lo largo de su extensa trayectoria se desempeñó como magistrada con amplio reconocimiento y se destacó por haber sido la primera mujer en presidir el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata, hecho que marcó un hito institucional y abrió el camino para una mayor participación femenina en los espacios de conducción.

Su liderazgo dejó una huella profunda en la vida del Colegio y en la memoria colectiva del ámbito judicial. En agosto de 2025, en el marco del 50° aniversario de la institución, las autoridades actuales le entregaron una medalla conmemorativa en reconocimiento a su legado y a su aporte fundamental a la consolidación de una Justicia cercana, transparente y comprometida con la comunidad.

La trayectoria profesional de la Dra. Ramos Fondeville estuvo caracterizada por la firmeza, la independencia de criterio y una destacada vocación de servicio, valores que continúan siendo un ejemplo para las generaciones presentes y futuras de magistrados y funcionarios.

Desde el Colegio expresaron sus condolencias a familiares, colegas y amigos, y rindieron un sentido homenaje a quien supo honrar la magistratura con dignidad y compromiso.

Los restos de la Dra. Alicia Ramos Fondeville serán velados mañana en la casa velatoria ubicada en Hipólito Yrigoyen 2046, en el horario de 9.30 a 14.

