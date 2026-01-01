Falleció la Dra. Alicia Ramos Fondeville, figura histórica de la Justicia de Mar del Plata
Los restos serán velados mañana en la casa velatoria ubicada en Hipólito Yrigoyen 2046, en el horario de 9.30 a 14.
El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata informó con profundo pesar el fallecimiento de la Dra. Alicia Ramos Fondeville, ocurrido el 1 de enero de 2026 en la ciudad de Mar del Plata.
La Dra. Ramos Fondeville fue una referente histórica de la Justicia local y nacional. A lo largo de su extensa trayectoria se desempeñó como magistrada con amplio reconocimiento y se destacó por haber sido la primera mujer en presidir el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata, hecho que marcó un hito institucional y abrió el camino para una mayor participación femenina en los espacios de conducción.
Su liderazgo dejó una huella profunda en la vida del Colegio y en la memoria colectiva del ámbito judicial. En agosto de 2025, en el marco del 50° aniversario de la institución, las autoridades actuales le entregaron una medalla conmemorativa en reconocimiento a su legado y a su aporte fundamental a la consolidación de una Justicia cercana, transparente y comprometida con la comunidad.
La trayectoria profesional de la Dra. Ramos Fondeville estuvo caracterizada por la firmeza, la independencia de criterio y una destacada vocación de servicio, valores que continúan siendo un ejemplo para las generaciones presentes y futuras de magistrados y funcionarios.
Desde el Colegio expresaron sus condolencias a familiares, colegas y amigos, y rindieron un sentido homenaje a quien supo honrar la magistratura con dignidad y compromiso.
