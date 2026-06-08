La actriz María Rosa Fugazot murió este lunes a los 83 años. Su fallecimiento fue constatado por personal médico que acudió a su departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo, donde fue hallada sin vida.

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La noticia provocó pesar en el ámbito artístico y entre quienes siguieron su trayectoria a lo largo de más de seis décadas de trabajo. Su partida ocurre además en un momento especialmente sensible para su entorno familiar, ya que en 2025 había fallecido su hijo, el actor y director René Bertrand.

Fugazot nació el 20 de diciembre de 1942 y creció rodeada de arte. Era hija de María Esther Gamas y de Roberto Fugazot, dos figuras reconocidas del mundo del espectáculo que influyeron en su vocación desde temprana edad.

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Aunque sus primeros trabajos se remontan a la década de 1960, su popularidad se consolidó años después gracias a su participación en revistas teatrales, programas humorísticos y películas que marcaron una época. Su nombre quedó asociado a numerosos éxitos del cine y la televisión nacional, compartiendo proyectos con figuras emblemáticas como Alberto Olmedo y Jorge Porcel.

Durante los años 2000 continuó desarrollando una intensa actividad artística y formó parte de ficciones televisivas de gran repercusión, entre ellas Los Roldán y El Puntero, donde volvió a acercarse a nuevas generaciones de espectadores.

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Más allá de sus trabajos en pantalla, Fugazot construyó una carrera versátil que incluyó teatro de revista, comedia, drama y televisión, convirtiéndose en una presencia habitual del espectáculo argentino durante gran parte de su vida.

Con su fallecimiento se apaga una de las artistas que atravesó distintas etapas de la cultura popular del país, dejando una extensa trayectoria y un legado ligado a la historia del teatro y la televisión argentina.