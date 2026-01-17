El periodismo deportivo argentino despidió a Guillermo Salatino, uno de sus referentes históricos, cuya carrera estuvo profundamente vinculada al tenis y a la difusión de ese deporte tanto a nivel nacional como internacional.

El periodista falleció este sábado mientras se encontraba internado en un centro de salud, donde aguardaba una intervención quirúrgica programada. La noticia generó un fuerte impacto entre colegas, deportistas y oyentes que siguieron su trabajo a lo largo de los años.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Salatino se destacó por su estilo claro, analítico y apasionado. Fue testigo directo de momentos clave del tenis argentino y acompañó la evolución de distintas generaciones de jugadores en los principales torneos del circuito mundial.

Desarrolló su labor en medios gráficos, radiales y televisivos, convirtiéndose en una voz reconocida y respetada dentro del ambiente deportivo. Su mirada experta y su capacidad para explicar el juego lo transformaron en una referencia permanente.

Su fallecimiento provocó numerosas expresiones de despedida que resaltaron no solo su profesionalismo, sino también su calidad humana y su compromiso con el oficio periodístico, al que dedicó gran parte de su vida.

