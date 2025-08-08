En las últimas horas, se dio a conocer la muerte de Carlos Cubero, padre del ex futbolista marplatense Fabián Cubero.

Carlos Cubero será velado en Casa Piovano (3 de febrero 3636) de 17 a 23 para aquellos que quieran pasar a despedir sus restos.

La noticia fue difundida por el periodista Fede Flowers a través de la red social X, y se supo que Fabián y Mica Viciconte ya están en Mar del Plata para estar junto a la familia en este delicado momento.



Hasta ahora, no se han publicado detalles sobre las circunstancias del fallecimiento .Carlos Cubero había permanecido internado durante dos días antes de su muerte, aunque no precisó causas ni lugar.

