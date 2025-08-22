Falleció Antonio Toledo, fundador de la cadena de supermercados marplatense
Tenía 89 años y fue un pionero en la región al introducir el uso del código de barras en los productos. Su apellido quedó marcado como sinónimo de consumo masivo en la ciudad y la Costa Atlántica.
La comunidad marplatense despide a Antonio Toledo, histórico empresario y creador de la cadena de supermercados que lleva su nombre. Su muerte fue confirmada oficialmente por referentes de la firma, aunque aún no trascendieron las causas del deceso.
Toledo había nacido en Igea, España, y llegó a Mar del Plata en la década del 50 junto a su familia. En un primer momento se dedicó al comercio de carnes, frutas y verduras, rubro en el que trabajó durante 15 años, hasta que decidió dar un paso decisivo: la apertura de su primer supermercado en Avenida Colón 1554.
Aquel local fue el punto de partida de una expansión que convertiría a Toledo en un verdadero referente del consumo masivo. Actualmente, la cadena cuenta con 40 sucursales entre supermercados e hipermercados, consolidándose como una de las empresas más representativas de la Costa Atlántica, con más de medio siglo de presencia en la ciudad.
Su impronta también se destacó en el ámbito de la innovación. Antonio Toledo fue el primero en Sudamérica en implementar el sistema de código de barras en los productos, una incorporación tecnológica que marcó un antes y un después en la forma de comercializar y organizar los supermercados en la región.
