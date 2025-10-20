Este lunes, los usuarios argentinos enfrentaron una serie de dificultades al intentar realizar pagos electrónicos y transferencias bancarias debido a un incidente global con Amazon Web Services (AWS). El problema, que comenzó a primera hora del día, afectó la infraestructura tecnológica que soporta una gran parte de los servicios digitales a nivel mundial, incluida la operación de sistemas bancarios y billeteras electrónicas en el país.

Según el AWS Health Dashboard, la compañía identificó una falla en una puerta de enlace regional en la costa este de Estados Unidos. La empresa indicó que "la mayoría de las solicitudes deberían estar funcionando ahora", más de dos horas después de la primera notificación del incidente. Sin embargo, los usuarios comenzaron a reportar problemas desde las 7:30 a.m. hora de Londres, como se refleja en los registros de Downdetector.

Los efectos fueron inmediatos y generalizados. Muchas aplicaciones bancarias y plataformas de home banking mostraron fallas significativas, con usuarios reportando que no podían realizar transacciones, ni concretar pagos electrónicos. Comercios, tanto pequeños como grandes, también se vieron afectados por la incapacidad de cobrar de manera electrónica, lo que interrumpió las operaciones de numerosos negocios en todo el país. A su vez, los usuarios del Subte porteño experimentaron inconvenientes, ya que la carga de la tarjeta SUBE también se vio impactada por la caída.

En un contexto de creciente incertidumbre económica, la caída de AWS elevó aún más las tensiones. El servicio de Amazon Web Services, que respalda una tercera parte del comercio mundial de servicios en la nube, tiene una incidencia directa sobre la operación de empresas tanto públicas como privadas en todo el planeta. De ahí que la interrupción haya repercutido no solo en los sectores bancarios y comerciales, sino también en organismos gubernamentales y otros servicios digitales.

Ante la magnitud del evento, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) recibió múltiples consultas sobre la situación, aunque hasta el cierre de esta nota, no se habían emitido partes oficiales adicionales. A medida que el servicio de AWS se va recuperando, es de esperar que los sistemas bancarios y las plataformas de pago comiencen a normalizarse. Sin embargo, hasta pasadas las 13:00 horas, los reportes indicaban que aún persistían dificultades en el funcionamiento de los canales digitales.

Este tipo de incidentes pone de manifiesto la creciente dependencia que tienen las empresas y los usuarios de plataformas tecnológicas globales para realizar transacciones cotidianas. Las fallas en la infraestructura de un proveedor como AWS generan repercusiones inmediatas sobre el comercio electrónico y los servicios financieros, lo que puede generar no solo inconvenientes en el día a día de los usuarios, sino también afectar la confianza en la estabilidad de los sistemas digitales.

Se espera que la situación se normalice una vez que Amazon Web Services complete la restauración total de sus servicios. Sin embargo, la disrupción vivida hoy subraya la vulnerabilidad que enfrentan sectores enteros del comercio global ante fallos en infraestructuras tecnológicas clave.

