Ante las preocupantes bajas temperaturas que está viviendo Mar del Plata, la situación comienza a dejar en evidencia las múltiples falencias que padecen algunas de las escuelas locales.

En este caso, en las últimas horas se viralizó un video en donde profesores y alumnos de la Secundaria N°12 del barrio Autódromo, expusieron las lamentables condiciones en las que concurren a clases. En el mismo indicaron que al menos 155 ventanas y las puertas de las galerías que dan al exterior, carecen de vidrios y que tan solo funcionan tres calefactores, donde se turnan para poder asistir, pese a poseer tres turnos.

"Estamos ante días de temperaturas bajísimas. Esto afecta a toda la ciudad, no solamente a la escuela 12 pero en particular en la nuestra tenemos agregado que en la gran mayoría de las aulas tenemos faltantes de vidrios, puertas rotas. Las del patio, que dan a las galerías de las aulas, no existen. Hay más de 155 vidrios faltantes. Los calefactores en su gran mayoría no andan. Si bien la semana pasada se presentó personal del Consejo y empezaron a poner en valor algunos, dejaron promesas de que se va a seguir trabajando luego del receso invernal", dijo Darío Natal, delegado de la Federación de Educadores Bonaerenses a El Marplatense.

"Nos estamos enfermando tanto los docentes como los estudiantes. Es una situación insostenible porque hay muy bajas temperaturas. En algún momento se intentó hacer una reducción horaria pero la primera respuesta que obtuvimos del Consejo fue que no se autorizaba. Independientemente de eso, el equipo de conducción logró hacer que los chicos entren 8:30 en vez de 7:30. La verdad es que pese a ello, no hay una gran diferencia porque hace muchísimo frío durante todo el día", siguió.

Y agregó: "La Escuela cuenta con los tres turnos, mañana, tarde y verpertino y en cualquiera de los tres, se pasa mucho frío. También se propuso que en vez de vidrios se instale policarbonato pero hasta el momento no obtuvimos una respuesta ni efectiva ni rápida. Son todas promesas. Sabemos del contexto general, pero los que sufrimos somos los que estamos dentro de la escuela y es una situación de todos los días. Muchas veces se suspenden cursadas porque hay tres calefactores funcionando así que se utilizan esas aulas".

"Se dan las clases en donde haya calefacción y donde el lugar permita que el acto educativo sea digno. No estamos en contra de seguir intentando que las clases se desarrollen con normalidad pero muchas veces se nos hace muy difícil. Nos abrigamos más para estar dentro de los salones que afuera en la calle. Es una locura", concluyó.

Por su parte, Julián Ucci, docente y subdelegado de SUTEBA dijo: "Estamos en una jornada docente que también la transformamos en una de visibilización y reclamos porque la situación del frío en la Escuela ya no se aguanta más. Hay un abandono departe del Consejo Escolar muy grave. Nos faltan 155 vidrios en las escuelas, no funcionan los calefactores. Se tardó mucho en arreglar toda la instalación de gas para que haya gas en la institución"

"Se nos decía que no había forma de hacerlo pero cuando anunciamos que hoy íbamos a hacer esta jornada de reclamo, vinieron el lunes y a arreglar. Parece que las comunidades tenemos que movilizarnos y reclamar para que las cosas funcionen pero mientras tanto hay un gran abandono", continuó.

Puede interesarte

"La escarcha afuera, los charcos congelados de afuera, los sentimos adentro tanto docentes como estudiantes y auxiliares. Además nos faltan muchos mobiliarios y es por eso que los cursos tienen que juntarse, mudarse a a sala de profesores. Perdemos tiempo todas las mañanas porque se movilizan las sillas para reacomodarse. Nos quedamos con estudiantes sin sillas o algún curso se queda sin clases. Necesitamos soluciones urgentes, que el Consejo se haga cargo y cumpla con lo que tiene que hacer", concluyó.