Los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento que se desarrollan en Rosario está cumpliendo con sus últimas jornadas donde el viernes dejó como saldo dos medallas de oro, dos de plata y otras dos de bronce en distintos deportes para la ciudad.

Entre sábado y domingo se completarán las participaciones marplatenses con múltiple presencia en distintas disciplinas y chances concretas de sumar más preseas.

El Squash definió todos sus medallistas y Antonella Falcione se transformó en la mejor representante local. La jugadora marplatense ganó todos los encuentros del torneo en una zona única y, por eso, terminó llevándose la medalla de oro. En el último encuentro del certamen derrotó a Paula Rivero, radicada en Mar del Plata pero que estaba representando a Misiones; por 3 a 1 (11-5, 4-11, 11-9 y 11-7) para cerrar un gran campeonato. La medalla de plata le correspondió a la misionera.

En la rama masculina, Santiago Portabales tenía la chance de subirse al podio en el partido por el tercer puesto y finalmente pudo hacerlo. Fue con un contundente 3-0 con parciales 11-6, 11-1 y 13-11 ante el chubutense Juan Esteban Varrente.

El voley también sumó una medalla de bronce para las marplatenses que formaron parte del equipo femenino de Buenos Aires. Renata Herrero, Mora Pampin, Sofia Cavaliero, Clara Cavalieri, Lara Ayestarán y Pilar Rozas formaron parte del plantel que llegó hasta las semifinales y perdió con San Juan. En consecuencia, tuvieron que ir a jugar por el tercer puesto con Córdoba y una victoria, les permitió subirse al podio.

Las marplatenses en el equipo bonaerense de voley femenino.

Por su parte, los caballeros con Brais Del Coto, Bautista Lastres y Fermin Biacaldi tuvieron el mismo camino. En semifinales perdieron con Córdoba y luego cayeron frente a Entre Ríos y se quedaron con el cuarto lugar del torneo.

El Patín Carrera también tuvo su primera jornada con una medalla de plata para Ramiro Persechini en los 5.000 metros por puntos sumando 14 unidades por detrás del santafesino Daniel Tuya para darle la primera presea a la especialidad. Además, hubo cuartos puestos para Agustin Peluso, Micaela Siri y Milagros Calderón que quedaron el borde del podio.

Ramiro Persechini con su medalla en los 5.000 metros por los puntos.

Por último, Martín Reynoso debutó en el triatlón con una medalla de plata muy valiosa. Thomas Castañeda completó el circuito en 58 minutos y 54 segundos. Instantes más tarde, el marplatense cruzó la meta y se quedó con el segundo lugar al lograr un tiempo de 59 minutos y 28 segundos. Al podio lo completó el cordobés Fabricio Pavoni con una marca de 1 hora y 15 segundos.

Dentro de la misma competencia, se hacía una sumatoria de puntos para parejas masculinas donde Martin Reynoso como representante de Buenos Aires aportó lo suyo para que la provincia se quedara con la medalla de oro; por lo que tuvo una jornada con doble podio.

La competencia en Boccia continuó durante el día de hoy con un triunfo en la única presentación para Magalí Rivas que derrotó a la santafesina Tazzioli por 8-0; mientras que Khalil Profiti siguió con una importante cosecha de triunfos. Fueron dos presentaciones para él con triunfos por 12-2 ante el chubutense Barría y luego 11-2 ante el porteño Sarina.

Este sábado se realizará la penúltima jornada de los JADAR con más participaciones marplatenses en juego.