El debate por la regulación de las plataformas digitales de transporte en Mar del Plata sumó un nuevo capítulo luego de que ingresara al Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza impulsado por concejales del bloque La Libertad Avanza. La iniciativa apunta a establecer un marco regulatorio para las aplicaciones de viajes y servicios de traslado en General Pueyrredon, incluyendo aspectos tributarios, controles, sanciones y modalidades de prestación.

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Sin embargo, uno de los artículos que más repercusión generó fue el número 16, donde se establece la prohibición expresa del transporte oneroso de personas mediante motocicletas, ciclomotores o cualquier vehículo de dos o tres ruedas, independientemente de la modalidad de contratación, incluyendo aplicaciones digitales.

El texto señala que la autoridad de aplicación podrá fiscalizar el cumplimiento de la disposición y avanzar con sanciones, suspensiones, inhabilitaciones o bajas del registro para quienes incumplan la normativa.

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Tras conocerse el contenido del proyecto, el presidente de la Asociación Conductores Unidos, Facundo Setzes, expresó su desacuerdo con esa medida y defendió el uso de motocicletas como alternativa de movilidad urbana.

“Entendemos que representa un cierto riesgo y una peligrosidad un poquito aumentada en lo que es el transporte y la movilidad urbana, pero también entendemos que es una vía de transporte versátil, económica y que claramente puede convivir con el sistema de automotores”, sostuvo.

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Para Setzes, la discusión no debería centrarse en prohibir la actividad sino en establecer mayores requisitos de control y seguridad para quienes desarrollen este tipo de servicios. Según planteó, las motocicletas ofrecen ventajas importantes en ciudades con tránsito intenso, especialmente por su rapidez, practicidad y menor costo operativo.

“Es un vehículo rápido, ágil y práctico para la ciudad. Hoy las motos ya forman parte de la dinámica urbana a través de los deliverys y los servicios de mensajería, por eso entendemos que también podrían utilizarse para el traslado de pasajeros bajo determinadas condiciones”, explicó.

El dirigente consideró además que la iniciativa podría afectar directamente a trabajadores que encontraron en las plataformas digitales una fuente de ingresos en medio de la crisis económica. “Mucha gente vive de esto. Hay personas que hicieron inversiones, compraron vehículos y encontraron una salida laboral en estas aplicaciones”, remarcó.

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En ese sentido, insistió en que existen alternativas regulatorias antes de llegar a una prohibición total. Entre las medidas que propuso mencionó la implementación de licencias profesionales específicas para conductores, inspecciones técnicas obligatorias sobre los motovehículos, seguros especiales y controles periódicos vinculados a las condiciones de seguridad vial.

“Si el problema es la seguridad, entonces se puede trabajar sobre requisitos más estrictos. Antes que prohibir, habría que ordenar y controlar”, afirmó.

El proyecto también establece que las empresas y plataformas digitales de transporte deberán tributar dentro del Partido de General Pueyrredon y cumplir con las adecuaciones administrativas y fiscales que determine el Ejecutivo municipal. Asimismo, contempla sanciones económicas que podrían ir desde multas hasta la suspensión de habilitaciones para quienes incumplan las disposiciones previstas.

Además, la propuesta fija un plazo de 90 días para que los prestadores se adecuen a la normativa una vez que entre en vigencia.

Mientras el debate comienza a instalarse entre distintos sectores vinculados al transporte y la movilidad urbana, desde la Asociación Conductores Unidos adelantaron que seguirán planteando modificaciones al proyecto y defendiendo la continuidad de las aplicaciones de traslado de pasajeros en motos bajo un esquema regulado.