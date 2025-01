Fabiola Yáñez renunció a la custodia asignada tanto a ella como a su hijo Francisco en Madrid, según un escrito presentado ante el juzgado por su representante legal, Mariana Lorena Gallego. El hecho ocurre luego de la polémica que se desató por la difusión de las imágenes de la ex primera dama en una exclusiva celebración de año nuevo en España. Por el caso, el presidente Javier Milei había calificado como un “sin sentido” que el Poder Ejecutivo siga cuidándola de forma especial.

El documento que presentó Yañez, al que tuvo acceso Infobae, aclara que la custodia se le fue “impuesta en su lugar de residencia, Madrid, Reino de España, desde hace más de un año, cuando decidieron mudar su lugar de residencia en forma permanente a dicho país”. Y agrega: “Posteriormente, la custodia fue reforzada conforme es de estilo en los casos de violencia de género”.

Yáñez, quien junto a su hijo estableció su residencia principal en la capital española, justificó la decisión argumentando que “no desea generar un perjuicio económico o logístico para la Administración pública argentina”. En el escrito presentado por su apoderada, se enfatizó que la custodia fue impuesta en su momento y no solicitada por Yáñez.

El documento menciona que, ante cualquier eventualidad que requiera medidas de seguridad, Yáñez acudirá a las autoridades judiciales competentes, ya sea en España o en Argentina.

En los últimos días, se viralizó en la red social X un video de Yañez celebrando año nuevo en el selecto restaurante “La Única”. En las imágenes se la observa disfrutando de un espectáculo de Mariachis, rodeada de hombres en su mesa, alguno de los cuales serían los efectivos que puso a su disposición el Estado argentino.

“Le pedí a la Ministra de Seguridad que eleve un informe a la justicia sobre el sin sentido de mantener una custodia a la ex primera dama y expareja del expresidente”, escribió Milei en su cuenta este jueves 2 de enero.

“Seguro que la justicia evaluará este pedido positivamente. Los impuestos de los ciudadanos son para mejorar la vida de la población. No para privilegios de quienes no llevaron con austeridad la investidura”, agregó.

Frente a este mensaje, Bullrich respondió en público acatando afirmativamente la orden del Presidente. “Ya hago el informe de manera inmediata y se lo elevo a la Justicia”, indicó la ministra.

Yañez vive allí con su hijo Francisco, fruto de la pareja que sostuvo con Alberto Fernández. Tras la salida del Gobierno, denunció a su ex marido por violencia de género, exponiendo crudas imágenes con rastros de golpes y moretones que le adjudicó al dirigente político.

En el marco de esa denuncia, que sigue en investigación, la Justicia argentina ordenó que obtenga una protección especial de parte de las fuerzas de seguridad federales, atendiendo al supuesto hostigamiento recibido de parte de Fernández, según expuso ante los estrados judiciales.

El ex presidente Alberto Fernández también había hecho una presentación judicial este jueves para cuestionar el posible retiro de la custodia a su ex pareja Fabiola Yañez, tras el mensaje que publicó el presidente Javier Milei en las redes sociales. Dijo que esa decisión, si se concreta, “pone en peligro la integridad física y emocional” del hijo de ambos, Francisco. Además, reclamó ante la Justicia que se adopten medidas que permitan “el reintegro inmediato del menor” al país.

En otro tramo de la presentación, Fernández cuestionó duramente a su ex pareja por haber asistido a una cena de Fin de Año en un restorán de Madrid. “Francisco, nuestro hijo, no estaba en la cena. No sé dónde estaba esa noche, ni quién lo cuidaba mientras su madre festejaba bebiendo alcohol y disfrutando buenos platos. Nuestro hijo no pudo celebrar las festividades junto a su padre por el deseo unilateral y arbitrario de su madre”, se quejó.

