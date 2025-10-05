Fabiana Cantilo utilizó sus propias redes sociales para realizar un fuerte descargo sobre una cuenta que se encargó de editar una seguidilla de problemas técnicos que vivió la cantante en un show de Rosario para perjudicar su imagen.

Ads

“Editaron todo lo malo” expresó Cantilo en el comienzo de sus historias pero el enojo fue creciendo a medida que el tiempo pasa y terminó adelantando que mandará carta documento a todos los que intenten ensuciar su imagen.



VIDEO https://www.instagram.com/p/DPbiHOFjtYG/

Ads