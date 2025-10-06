Este lunes, Fabián Jacquet, asumió como intendente interino del Partido de Mar Chiquita, con motivo de un viaje del intendente Walter Wischnivetzky en representación de Mar Chiquita y de la provincia de Buenos Aires a California, Estados Unidos, en el marco del Foro de Resiliencia Urbana Transfronteriza.



En el despacho del Palacio Comunal, Jacquet destacó: "La gestión en Mar Chiquita no para, seguimos trabajando cerca de cada vecino, con una intensa agenda de gestión y construyendo comunidad".



De esta manera, desde este lunes 6, Fabián Jacquet está al frente del Ejecutivo. La participación de Walter Wini en el Foro de Resiliencia Urbana Transfronteriza será hasta el 11 de octubre. Cabe resaltar que el jefe comunal fue convocado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y el Instituto de las Américas y tendrá una intensa agenda técnica, reuniones institucionales y gestiones.

