Según informó el periodista Juan Etchegoyen, el ciclo estaba avanzado e incluso se habían realizado las fotos promocionales, pero a último momento el proyecto se frenó. En un principio trascendió que Doman se habría bajado del programa, aunque luego surgió otra versión desde la productora Kuarzo.

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De acuerdo a esa información, el ciclo no fue cancelado por decisión del conductor, sino que quedó momentáneamente postergado por cuestiones presupuestarias. La productora estaría evaluando los costos del programa y por ese motivo decidió frenar su salida al aire, con la idea de retomarlo más adelante.

En ese contexto, Doman salió a hablar públicamente y desmintió haberse bajado del proyecto. “Yo estoy firme”, aseguró, dejando en claro que su intención era continuar.

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Además, explicó que desde la productora le habían comunicado que estaban analizando postergar el programa para mayo o incluso después del Mundial, justamente por un tema de costos.

Sin embargo, el conductor se mostró sorprendido por cómo se conoció la noticia: “Hoy me entero por ustedes que Kuarzo lo canceló”, expresó, marcando que no había sido informado oficialmente de esa decisión.

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También confirmó que el ciclo ya estaba en marcha, ya que las fotos y promociones se habían grabado en el canal días antes.

De esta manera, el proyecto quedó envuelto en versiones cruzadas: mientras desde la productora hablan de una postergación por presupuesto, Doman asegura que él sigue firme y que se enteró de la cancelación a través de los medios.



