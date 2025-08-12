Fabián Doman se fue en vivo tras un duro cruce con Andrés Ducatenzeiler
El periodista abandonó la transmisión del canal Carnaval luego de una fuerte discusión con el exdirigente, que incluyó acusaciones y reproches personales.
Este lunes, en plena transmisión en vivo del canal de streaming Carnaval, Fabián Doman y Andrés Ducatenzeiler —ambos con pasado como presidentes de Independiente— protagonizaron un intenso cruce. La discusión comenzó al debatir sobre una supuesta traición al líder sindical Hugo Moyano, pero rápidamente escaló a reproches personales frente a Jorge Rial y Viviana Canosa.
En medio del intercambio, Ducatenzeiler disparó: “Yo nunca laburé para nadie… vos para todos”, lo que generó la inmediata reacción de Doman, visiblemente molesto. “Si quieren me levanto y me voy… No me gusta que me falten el respeto”, advirtió antes de abandonar el programa en vivo, dejando sorprendidos a los presentes y a la audiencia.
VIDEO: https://www.instagram.com/p/DNPYleRtPQb/
