Este lunes, en plena transmisión en vivo del canal de streaming Carnaval, Fabián Doman y Andrés Ducatenzeiler —ambos con pasado como presidentes de Independiente— protagonizaron un intenso cruce. La discusión comenzó al debatir sobre una supuesta traición al líder sindical Hugo Moyano, pero rápidamente escaló a reproches personales frente a Jorge Rial y Viviana Canosa.



En medio del intercambio, Ducatenzeiler disparó: “Yo nunca laburé para nadie… vos para todos”, lo que generó la inmediata reacción de Doman, visiblemente molesto. “Si quieren me levanto y me voy… No me gusta que me falten el respeto”, advirtió antes de abandonar el programa en vivo, dejando sorprendidos a los presentes y a la audiencia.



VIDEO: https://www.instagram.com/p/DNPYleRtPQb/

