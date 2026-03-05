Según relató, el primero ocurrió hace casi 20 años. A partir de ese episodio decidió cambiar algunos hábitos y comenzó a cuidar más su alimentación y a hacer actividad física.

Sin embargo, en 2021 volvió a sufrir otro ACV, lo que generó preocupación y llevó a que los médicos realizaran nuevos estudios para encontrar la causa.

Fue entonces cuando descubrieron que tenía un problema congénito en el corazón: una válvula que era permeable y que podía favorecer este tipo de episodios.

Ante este diagnóstico, los especialistas decidieron operarlo para corregir la anomalía y así reducir el riesgo de que vuelva a sufrir otro ACV.

