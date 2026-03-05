Fabián Cerfoglio contó cómo fueron los dos ACV que sufrió
Fabián Cerfoglio contó públicamente las difíciles experiencias de salud que atravesó tras sufrir dos accidentes cerebrovasculares (ACV) en distintos momentos de su vida.
Según relató, el primero ocurrió hace casi 20 años. A partir de ese episodio decidió cambiar algunos hábitos y comenzó a cuidar más su alimentación y a hacer actividad física.
Sin embargo, en 2021 volvió a sufrir otro ACV, lo que generó preocupación y llevó a que los médicos realizaran nuevos estudios para encontrar la causa.
Fue entonces cuando descubrieron que tenía un problema congénito en el corazón: una válvula que era permeable y que podía favorecer este tipo de episodios.
Ante este diagnóstico, los especialistas decidieron operarlo para corregir la anomalía y así reducir el riesgo de que vuelva a sufrir otro ACV.
